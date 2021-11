Un appel sur trois reçus par le Secours Catholique en Dordogne concerne l'aide alimentaire

De plus en plus de Périgourdins et de Lot-et-Garonnais ont besoin d'aide alimentaire pour se nourrir correctement. C'est le constat du Secours Catholique qui publie ce jeudi 18 novembre son rapport annuel sur la pauvreté. En France, pour l'année 2020 selon l'association, 10% de la population a besoin de cette aide alimentaire, soit environ 7 millions de personnes. Un constat qui se fait aussi sur la Dordogne et le Lot-et-Garonne, les deux départements qui dépendent de l'antenne locale de l'association.

5.200 personnes accompagnées en Dordogne et en Lot-et-Garonne

37% des appels reçus par le Secours Catholique Dordogne et Lot-et-Garonne sont d'abord des appels à l'aide alimentaire. Un chiffre en nette augmentation par rapport à 2019, en raison de la crise du Covid-19. "On a pu l'observer au travers des appels que nous avons reçu", indique Cédric Barennes, délégué départemental du Secours Catholique en Dordogne.

Ici, l'association aide 5.200 personnes en situation de précarité. La moitié d'entre-elles gagne moins de 726 euros, bien en dessous du seuil de pauvreté. Cette pauvreté touche d'abord les femmes. Ce sont des femmes seules ou des mamans solos. Le Secours Catholique aide des jeunes, la moitié des personnes aidées ont entre 25 et 49 ans. Elles sont en âge de travailler mais très souvent le salaire ne suffit pas, et quand elles touchent le RSA ou les allocations chômages, cela ne suffit pas non plus. 85% d'entres elles ont des dettes de loyer ou de chauffage. "Bien sûr, nous nous sommes battus contre cette précarité, en distribuant des chèques service notamment. Mais ce sont des pansements sur des jambes de bois. Il faut apporter une réponse plus globale à ce problème structurel", indique Cédric Barennes.

Un penchant de la pauvreté : l'isolement

La délégation Périgord Agenais du Secours Catholique se bat plus particulièrement contre un fléau, à la fois cause et conséquence de la pauvreté : l'isolement social. Pour l'éviter, l'association a mis en place un Fraternibus l'an dernier, un mini-bus qui se déplace dans six communes de Dordogne : Périgueux, Bergerac, Montignac, Saint-Aulaye, La Chapelle-Aubareil, et Aubrac. A Saint-Aulaye, il s'arrête deux mercredis-après-midi chaque mois. Autour d'un pique-nique, d'une pétanque ou d'une sortie, ils sont six habitants à ne pas manquer le rendez-vous. "Dans ce milieu très rural, les gens sont encore plus isolés. Ils habitent tous dans le lotissement en face de la place. Jusqu'à l'année dernière, c'était des gens qui ne se connaissaient pas. Maintenant, ils arrivent ensemble, font leurs courses ensemble, font du covoiturage, se rendent service", sourit Philippe, un bénévole du Fraternibus.

Tous vivent seuls, n'ont plus de famille ou ne peuvent pas les voir, sont souvent retraités, ou touchent le RSA. C'est le cas de Sylvie, 55 ans. Elle enchaîne les petits boulots, mais a du mal à finir les mois et va parfois aux Restos du coeur. Depuis sa rupture, elle vit seule chez elle. Ce sont les assistantes sociales qui l'ont conduite jusqu'au Fraternibus. "On discute, on fait connaissance, on joue aux boules... Parce qu'on est tout seuls. Parfois c'est pas la joie tout seul. Le fait d'être en équipe, on voit du monde, ça fait du bien. J'essaye de me retrouver une petite famille", confie-t-elle.