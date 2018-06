Bordeaux, France

Devant la gare de Bordeaux Saint-Jean, avec son sac à doc et sa casquette on pourrait croire que Philippe part en vacances. Mais c'est bien la colère qui le pousse à prendre le train. Avec 36 de ses collègues de l'usine Ford de Blanquefort, il part en Allemagne à Cologne pour manifester mercredi matin devant le siège européen du constructeur automobile. "Je suis sûr d'une chose : c'est que Ford c'est fini. Mais l'usine pourrait ne pas fermer, si on trouve un repreneur. Et s'il n'y a pas de repreneur, on a quand même des droits à défendre, comme nos indemnités de licenciement", explique le salarié.

Tout le monde vient travailler comme si de rien était, ça me choque !" Philippe, ouvrier chez Ford depuis 32 ans

900 emplois sont menacés sur le site de Blanquefort. Alors, avec ses 32 ans d'usine, Philippe a du mal à comprendre le manque de mobilisation de ses collègues : "Tout le monde vient travailler comme si de rien était, ça me choque ! Si on ne se bat pas maintenant, on se bat quand ?" Un de ses collègues, Ichmet, a du mal lui aussi à digérer le manque de mobilisation : "Il y a énormément de salariés qui sont résignés et qui n'attendent qu'une chose, soit de partir à la retraite avec le plan social, soit si l'usine ferme, ils pensent qu'ils auront des grosses primes de licenciement. Mais moi, je n'y crois pas."

Ils vont manifester devant le siège européen de Ford à l'occasion du comité d'entreprise mercredi. © Radio France - Olivia Chandioux

Un plan social prévu dès cet été

Quelques proches sont venus soutenir les 37 salariés qui font le déplacement jusqu'en Allemagne pour manifester à l'occasion du comité européen d'entreprise. Emilie et Alicia, par exemple, accompagnent Jean-Luc leur papa : "Il doit se battre pour son travail. Nous, on se souvient quand on était petite, Ford c'était carrément un village, avec sa propre caserne de pompiers, maintenant le site meurt à petit feu. C'est dommage pour l'économie girondine." En Allemagne, les salariés sont accompagnés de Véronique Ferreira, la maire de Blanquefort, et de la conseillère départementale du canton Les Portes du Médoc, Christine Bost.

Des proches des salariés sont venus les accompagner à la gare avant leur départ pour l'Allemagne. © Radio France - Olivia Chandioux