38 000 personnes à Grenoble, selon les syndicats, 20 000 selon la police, contre la réforme des retraites

Ambiance bon enfant dans les rues de grenoble pour le cortège contre la réforme des retraites qui est parti vers 10 heures de l'avenue Alsace-Lorraine. Des militants CGT s'époumonaient sur leur camion sonorisé pour lancer des slogans comme : "C'est pas à Matignon qu'on aura satisfaction, c'est dans l'action ! " ou le classique : "Macron, si tu savais, ta réforme, où on s'la met..."

Sur les pancartes, plusieurs jeux de mots avec Borne, le nom de la Première ministre, comme ici. On a aussi lu : "Borne to be alive" ou encore : "Ce gouvernement Borné veut nous berner." © Radio France - Audrey Margerie

L'humour n'était pas absent de la manif ! © Radio France - Audrey Margerie

Dans la foule, des parents étaient venus avec leurs enfants, qui n'avaient pas d'école, comme Bruno, agent d'entretien dans un collège de l'agglo : "Moi, je suis usé par un travail pénible. Il faudrait que je fasse encore deux ans, mais ce n'est pas possible ! Cette réforme ne doit pas passer et je pense aussi à mes enfants !"

Y a pas d'âge pour manifester ! © Radio France - Véronique Pueyo

Un peu plus loin, un groupe de lycéens brandit un drapeau violet du MNL, leur syndicat : "Oui, on n'a pas 18 ans et oui, on pense déjà à nos retraites. C'est bien que toutes les générations soient présentes, ici , pour dire non à cette réforme ! On ne veut pas perdre notre vie à la gagner !"

Dans le cortège, il y avait des jeunes, lycéens et étudiants, inquiets pour leur avenir © Radio France - Audrey Margerie

Ils ont séché les cours pour défiler contre la réforme des retraites © Radio France - Véronique Pueyo

Des aides-soignantes du CHU de Grenoble sont présentes dans la manif. L'un d'elles prend la parole : "On est là pour dénoncer nos conditions de travail. On est mal payé pour le travail que l'on fait. J'ai 53 ans et j'ai déjà des problèmes d'épaule, alors je ne me vois pas bosser jusqu'à 64 ans !"

Dans le cortège, pancartes, slogans et fumigènes © Radio France - Audrey Margerie

Maeva, bibliothécaire, est venue avec sa pancarte sur laquelle on peut lire : "Tu nous mets 64, on te mai 68" Elle ne comprend pas l'intérêt de la réforme : "S'il faut travailler de plus en plus vieux, nous les jeunes on aura du mal à trouver du travail. Sans compter que les seniors ont aussi du mal à trouver du travail après 50 ans, cela va en faire du monde au chômage ! taxons les riches ! Il y a d'autres solutions que de reculer l'âge de la retraite à 64 ans !"

Un groupe d'Atsem en colère. Elles s'occupent des enfants en primaire © Radio France - Véronique Pueyo

Guy, qui travaille à la Tag, est encore en activité à 68 ans et pourtant il manifeste contre la réforme des retraites. Il s'explique : "Non, ce n'est pas contradictoire. Je suis pour la retraite à 62 ans, mais laissons ceux qui veulent travailler plus le faire. De toutes façons, j'irai pas jusqu'à 70 ans !"

Un manifestant arborait cette pancarte, accrochée sur son dos © Radio France - Véronique Pueyo

Le cortège s'est arrêté quelques instants devant le siège du Medef © Radio France - Véronique Pueyo

Le cortège s'est dispersé Parc Paul Mistral, dans le calme. On s'est donné rendez-vous à la prochaine journée de grève.