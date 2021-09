Beaune : 39 salariés de la centrale Aldi assignés en justice par leur direction régionale

Aldi réplique. La direction régionale de la marque allemande a assigné en justice 39 salariés de la centrale de Beaune (Côte-d'Or), en grève depuis le jeudi 23 septembre. L'audience a commencé ce mercredi 29 septembre à 9 heures au tribunal judiciaire de Dijon.

Demande de dédommagements financiers

Le délégué CGT de l'entrepôt, Loïc Negri, dénonce cette décision pour 39 personnes "désignées au pif", toutes grévistes. Contacté par France Bleu Bourgogne, il estime que sa direction refuse pour l'instant de négocier une hausse des salaires, et de meilleures conditions de travail, des demandes des grévistes.

En face, la direction réclame des dédommagements financiers des employés assignés : entre 4000 et 6000 euros à répartir entre les grévistes et, potentiellement, 2.000 euros par personne. En attendant, la grève continue à l'entrepôt de Beaune qui fournit plus de 70 magasins partout en France. Elle a des conséquences puisque selon Loïc Négri, "les rayons sont vides dans plusieurs magasins. Du coup, les autres centrales de la marque dépannent en attendant."