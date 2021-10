3°manifestation en 3 semaines pour les salariées d'Aide au quotidien qui dénoncent leurs conditions de travail

Malgré des mouvements sociaux l'année dernière, les conditions de travail ne s'améliorent pas assure Noémie Heyse la déléguée Sud Solidaires qui appelait à la grève avec la CGT pour la 3° fois en 3 semaines.

Les syndicats qui revendiquent 25 dossiers en cours d'instruction devant les prud'hommes pour différents motifs, du licenciement abusif aux problèmes de frais kilométriques.

Selon Aurore tous les mois le compte n'y est pas, entre "150 et 200 km" non facturés, avec des frais qui ne sont pas réévalués alors que le "carburant augmente".

Les salariés qui assurent que l'association d'aide à domicile ne respecte pas les congés payés, 4 semaines seulement au lieu de 5. Des salariés qui pointent du doigt aussi le manque de matériel comme des lève malades, et autres

Par exemple, on a qu'une blouse, on a qu'une boite de masques et 4 boites de gants pour un mois, c'est pas suffisant donc c'est du matériel qu'on achète nous même...même les personnes chez qui on va elles reconnaissent qu'on est volontaires, qu'on aime bien notre métier, mais que les conditions de travail n'y sont pas et qu'on est pris pour de la merde. On n'est pas reconnu, on a un salaire de misère et on ait des heures à crever