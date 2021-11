Le pass sanitaire ne sera valide qu'avec une dose de rappel du vaccin anti-covid pour les plus de 65 ans d'ici 5 semaines, a annoncé le gouvernement. Depuis, les créneaux se remplissent très vite au centre de vaccination de Mont-de-Marsan et les délais s'allongent pour avoir un rendez-vous.

3e dose de vaccin : les rendez-vous la veille pour le lendemain, "ça ne sera plus possible" à Mont-de-Marsan

Les créneaux se remplissent de plus en plus vite pour la 3e dose de vaccin chez les plus de 65 ans

Difficile désormais d'obtenir un rendez-vous pour la 3e dose de vaccin anti-covid du jour au lendemain au centre de vaccination de Mont-de-Marsan (Landes). "Il va falloir prendre un petit délai", confirme Nathalie Darraillan, la responsable du centre, "jusqu'à il y a très peu de temps, on pouvait avoir un rendez-vous la veille pour le lendemain mais je pense que dans les semaines à venir, ce ne sera plus possible". Les créneaux se remplissent de plus en plus rapidement, assure-t-elle, à cause des chiffres du covid qui repartent à la hausse mais également après les annonces du gouvernement. La 3e dose de vaccin, ou la dose de rappel, devient obligatoire pour garder un pass sanitaire valide après le 15 décembre pour les personnes de 65 ans et plus.

Une campagne de rappel réellement lancée

Le mois de septembre, début officiel de cette campagne de rappel du vaccin anti-covid, a été "très calme", explique Nathalie Darraillan. Mais depuis une dizaine de jours, le nombre de vaccinations a augmenté. "On a eu un petit effet avant annonces", analyse la responsable du centre de vaccination montois. Aujourd'hui, les journées sont rapidement remplies. Surtout qu'à Mont-de-Marsan, le centre a réduit ses créneaux, avec une ouverture trois jours et demi par semaine, les lundi, mardi et mercredi en journée et le samedi matin, et n'accueille plus que 300 personnes maximum quotidiennement.

Lorsqu'on a vu la date des 6 mois, on n'a pas hésité - Jean-Claude

Se protéger mais aussi continuer à sortir

Une 3e dose de vaccin bien acceptée pour une grande partie du public concerné. "Quand on a vu la date des 6 mois, on n'a pas hésité, et puis on savait déjà qu'on serait obligés d'avoir une 3e dose", explique Jean-Claude, à la sortie du centre de vaccination.

"Je trouve que c'est normal et c'est bien pour moi et pour les autres", assure Michel, un Montois qui vient de recevoir sa dose de rappel. "Au moins, ça a été fait", ajoute-t-il, "et ça m'évitera sans doutes pas mal de problèmes pour aller quelque part". Parce qu'avec cette dose de rappel, son pass sanitaire reste valide. Une très bonne chose aussi pour Danièle et son mari : "Comme ça on peut sortir, au restaurant, une fois de temps en temps. Et puis on avait de monter sur Paris donc comme ça, on est tranquilles !"