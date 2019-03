3e jour de grève des salariés de Florette à Lessay

Ils ne céderont pas sur leurs revendications. Depuis jeudi, plusieurs dizaines de salariés de l'usine Florette de Lessay dans la Manche ont cessé le travail. En cause, la décision de la direction de développer le travail les jours fériés, sans compensation. "Sur le fond, on n'est pas contre travailler les jours fériés, mais la direction doit récompenser cet effort", précise Alain Ménard, représentant CFDT du personnel.

Une prime de 25 euros par jour férié travaillé... sinon rien

Il faut dire que cette décision intervient alors que les salariés ont le sentiment qu'on leur en demande toujours plus sans contrepartie. Ainsi, ils n'ont pas eu droit à la "prime Macron", les dernières négociations salariales ont été à leurs yeux décevantes, et cette année, participation aux résultats de l'entreprise et intéressement représenteront un gain trois fois inférieur à celui touché l'an dernier. Dans ce contexte, les salariés épaulés par les syndicats ont fixé leurs conditions à l'acceptation du travail les jours fériés : qu'il soit organisé sur la base du volontariat; que la journée de solidarité soit passée sur un jour férié, qu'il n'y ait pas d'heures supplémentaires réalisés sur les jours fériés et enfin, que la direction accorde une prime de 25 euros par jour férié travaillé.

Des avancées, jugées insuffisantes

Plusieurs réunions de négociations ont eu lieu depuis jeudi et doivent encore avoir lieu ce samedi. La direction a accepté la quasi totalité des demandes. Seule la prime de 25 euros est pour l'instant refusée. Mais les salariés grévistes restent mobilisés pour obtenir gain de cause sur ce dernier point. "S'il faut continuer la grève lundi pour cela, on le fera", conclut Alain Ménard.