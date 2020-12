La nouvelle éco : 3ème édition d'IA Pau, le festival consacré à l'Intelligence Artificielle

Organisée par l'association IA Pau, LumenAI et HelioParc, la 3ème édition d'IA Pau aura lieu du 4 au 6 décembre. Cette année, le festival se tiendra entièrement en ligne. 3 jours consacrés à l'Intelligence Artificielle, la science des données et le Machine Learning. Les conférences du vendredi sont ouvertes à tous. Deux thématiques sont à l'honneur cette année : Les impacts de l'Intelligence Artificielle sur la société de demain et l'utilisation de l'IA pour l'environnement.

Un Data Challenge avec plus de 250 inscrits

Un Data Challenge aura lieu samedi et dimanche. Il mettra en compétition plus de 250 étudiants de la Francophonie qui tenteront de résoudre des problèmes posés par des industriels et des associations, avec à la clé, des prix de 20 000 euros.

Pour suivre l'événement, rendez vous sur live.iapau.fr

Ecoutez La Nouvelle Eco avec la 3ème édition d'IA Pau