4,5 millions de recrutement sont prévus en France sur les douze prochains mois, selon une étude d'Adecco

Bonne nouvelle pour l'emploi en France! Selon le baromètre de l'emploi du groupe Adecco-Analytics, révélé ce mardi par franceinfo, plus de 4,5 millions de recrutements sont prévus en France sur les douze prochains mois, tous secteurs et toutes régions confondues.

43% de ces recrutements concerneront des CDI, 30% seront faits en CDD, et 20% en intérim.

La restauration, la distribution, la logistique et la santé plus gros employeurs

L'étude a identifié les 20 métiers qui vont le plus recruter. On y trouve le service en restauration (193.223 recrutements prévus), la préparation de commandes (190.757), le personnel de cuisine (138.785), mais aussi le développement informatique (entre 25.000 et 50.000 personnes) et la comptabilité (entre 10.000 et 25.000).

Parmi les métiers les plus recruteurs, 17 sont en tension.

Selon ce baromètre l'Ile-de-France sera la première région à bénéficier de ces recrutements, avec près de 21,5% des prévisions totales. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes (13,2%), Provence-Alpes-Côte d'Azur (8,9%), Nouvelle-Aquitaine (8,9%) et l'Occitanie (8,3%) complètent le TOP 5.

A l'inverse, la Bourgogne-Franche-Comté (4,2%), le Centre-Val-de-Loire (3,2%) et la Corse (0,5%) sont les régions les moins concernées.