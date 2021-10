4 départements de l'ex Midi-Pyrénées demandent la suspension du RSA aux travailleurs qui ont refusé le vaccin

5 départements d'Occitanie ainsi que le Lot-et-Garonne demandent à l'Etat de suspendre le versement du RSA aux personnes qui ont perdu leur emploi à cause de leur refus du vaccin.

15 départements, dont la Haute-Garonne, le Gers ou encore le Tarn et l'Aude, interpellent l'Etat sur la question du versement du revenu de solidarité active (RSA) à ceux qui ont perdu leur emploi à cause de leur refus de se faire vacciner.

Dans un communiqué, ils expliquent avoir "appris par la Caisse d'allocation familiale (CAF) qu'ils devront verser un revenu de solidarité active (RSA) aux personnes privées d'emploi suite à un refus d'obligation de vaccination".

Ces départements évoquent une décision prise par le Ministère des solidarités et de la santé et regrettent qu'elle se soit faite "sans consultation des départements pourtant en charge de cette allocation et de l'accompagnement des personnes".

Les départements demandent la suspension de cette décision

Les 15 départements (Ariège, Aude, Côtes d'Armor, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Vienne, Landes, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Seine-Saint-Denis, Tarn) demandent la suspension de cette décision et une concertation.

Les départements estiment que ce dispositif est "destiné aux personnes qui sont dans l'impossibilité d'avoir des revenus d'activité" et qu'il "ne peut remplacer une allocation nationale versée suite à un arrêt d'activité pour motif d'absence de passe sanitaire".