L'union fait la force ! 4 entreprises de Sillé-Le-Guillaume se sont associées pour collecter leurs déchets électriques et électroniques. Des vieux écrans d'ordinateurs, aspirateurs ou machines-outils. Une bonne opération économique et écologique

Sillé-le-Guillaume, France

Des écrans de vieux ordinateurs, un démarreur électronique hors d'usage, un système de badgeage, des écrans de presse injectée, près d'une tonne et demi de matériel obsolète est stockée sur une palette en attendant d'être recyclée. Pendant 2 semaines, 4 entreprises de Sillé-Le-Guillaume ont fait le tri et mis en commun leurs déchets. Un petit geste qui peut rapporter gros explique Jean-Yves Hardy, le directeur de Huttepain Aliments. " Il y a déjà un avantage financier car en rassemblant nos déchets, c'est moins cher à enlever. C'est aussi bon pour l'écologie car il y a moins de camions sur les routes et puis c'est un gain de temps pour nos salariés". L'enlèvement des déchets ne leur coûtera rien cette fois-ci car Ecologic, la société chargée de collecter ces déchets, ne fait pas payer le service au delà de 500 kilos de matériel. "D'où l'intérêt pour les petites entreprises du secteur de s'associer aux plus grosses" explique Pauline Villard, responsable développement chez Ecologic. "Seules, elles n'arriveraient pas à atteindre ce seuil, alors que là les 500 kg sont vite atteints". Ces déchets industriels sont ensuite retraités et dépollués. Le plastique, les métaux ferreux et le plastiques vont être recyclés pour fabriquer notamment de nouvelles machines". Et en plus Ecologic fait un geste pour le Téléthon puisque l'entreprise reverse 50 euros à l'AFM par tranches de 200 kilos récoltés soit un chèque total de 350 euros.

Plusieurs postes de dépenses peuvent être mutualisés pour faire des économies

Il n' y a pas que la collecte des déchets qui peut être mutualisée. Pour Valéry Grassin, responsable environnement de l'usine Legrand de Sillé-Le-Guillaume, les entreprises peuvent s'unir dans d'autres domaines pour faire des économies. " Les espaces verts par exemple. Chaque entreprise a un petit bout de gazon ou de haie et on pourrait faire appel à la même société d'entretien pour négocier les prix". Il y a aussi les formations de secourisme. Elles pourraient être communes pour tous les salariés du secteur. Plutôt que de les envoyer au Mans se former, le Pays de la Haute Sarthe projette de faire venir des formateurs sur place. Ce qui coûtera moins cher aux entreprises. Ce sera aussi un gain de temps pour les salariés.