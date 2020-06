4 magasins "La Halle" menacés de fermeture en Côte-d'Or selon le syndicat FO

L'inquiétude règne pour les salariés de l'enseigne de vêtements et de chaussures La Halle. Depuis le début du mois de juin, elle est placée en redressement judiciaire.

Environ 1 500 salariés sur 5 800 pourraient perdre leur emploi. Et la Côte-d’Or aussi est concernée puisqu’il y a huit magasins La Halle dans le département.

Une vingtaine d'emplois menacés en Côte-d'Or

D’après le syndicat Force Ouvrière, 4 sont menacés de fermeture, notamment celui du centre-ville de Dijon rue de la Liberté, mais aussi le magasin La Halle de Quetigny, et celui de Semur-en-Auxois.

En tout sur la quarantaine de salariés de la Halle en Côte-d'Or, il y en a donc une vingtaine à qui on pourrait annoncer prochainement un licenciement.

Certains salariés se disent inquiets, dans le flou sur leur avenir : "Si notre magasin est repris, on aimerait savoir si on va pouvoir garder nos avantages et nos primes d'ancienneté, tout ce qu'on a accumulé pendant des années, et ne pas recommencer à zéro.", confie une salariée d'un magasin de Côte-d'Or qui travaille depuis vingt ans dans le groupe.

Certains sont aussi en colère : “On se fait licencier comme des chiens.”, lance amère une autre salariée d'un autre magasin La Halle du département.

Le groupe Vivarte, qui possède La Halle, a reçu 25 offres de reprise partielle, ce qui permettrait de sauver théoriquement jusqu'à 607 magasins sur 830.

Pour être fixé sur leur avenir, les employés de la Halle devront attendre au plus tard le 14 juillet, selon FO. Le tribunal de commerce de Paris devra dire quels offres de reprise il choisit, et donc combien d’emplois pourront être sauvés.