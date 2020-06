Quatre semaines de grève au foyer de l'enfance et de la famille de la Loire : quel espoir de sortie de crise ?

4 semaines de grève déjà dans cette structure qui accueille une centaine d’enfants sur 4 sites dans la Loire (à Roanne, St-Genest Lerpt, Roche la Molière et Saint-Étienne). Les syndicats, s’étaient déjà mobilisés en décembre dernier et dénoncent des conditions de travail qui se seraient encore détériorées pendant le confinement.

Les positions sont figées. Les syndicats attendent un pas en avant de la direction. Et vice versa. Floriane Trovero est la directrice générale du Foyer de l’enfance de la Loire : "je suis pour une sortie où la négociation, le cheminement doit être de part et d'autre. Il ne faut pas tomber dans un processus de lutte. Être dans un combat d'idées, oui, c'est toute la richesse du travail social mais on ne fait pas la lutte au milieu des enfants".

"On a l'impression que tout le monde se fiche de la protection de l'enfance"

En tant qu’établissement public, le foyer de l’enfance et de la famille est sous tutelle du Conseil départemental que les syndicats ont sollicité. Pour Floriane Trovero, il n’a pas à choisir de camp, simplement à accompagner l’évolution de la structure : "il faut qu'on accepte ce que la société attend de nous, comme le conseil départemental, à savoir des petits changements". Des évolutions guidés par des questions de budget et de protocoles disent les grévistes, par la voix de la déléguée CGT France Antoy : "C'est malheureux et désespérant. On a l'impression que tout le monde se fiche de la protection de l'enfance. L'hôpital a dénoncé ce qu'il vivait pendant des années : un manque de considération. C'est ce qui nous arrive. On n'a plus un langage humain. On nous parle gestion et protocole, comme à l'hôpital et on voit où il en est arrivé. Nous aussi on le dit, mais comme on continue de faire notre travail malgré notre statut de grévistes, on ne nous entend pas".