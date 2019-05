40.000 saisonniers à trouver en Occitanie, un casse-tête pour les agriculteurs

Serviès, France

40.000 saisonniers agricoles environ sont employés chaque été en Occitanie. Et c'est chaque année un peu un casse-tête pour les agriculteurs. Est-ce qu'ils vont trouver les bons saisonniers ? Est-ce que les étudiants embauchés vont rester tout l'été à faire un travail parfois répétitif et souvent difficile?

Pour aider les agriculteurs à trouver les perles rares, Pôle-Emploi organise ce jeudi 16 mai un forum à Serviès (près de Lautrec et de Castres) dans le Tarn. Un forum qui doit permettre à une trentaine de producteurs d'ail rose de Lautrec de trouver au moins 150 saisonniers. Un forum qui existe depuis neuf ans et qui fonctionne chaque année un peu mieux, avec cette année 15% d'offres en plus insiste Stéphanie Simon. "On a une demande de la part de 22 entreprises. Elles demandent des gens qui ont bonnes conditions physiques. Pas forcément une grande qualification mais de la motivation. Parce que les agriculteurs prennent du temps pour les former, elles cherchent des personnes qui peuvent être endurantes sur le temps."

"Avoir une rémunération à la hauteur et des tâches variées"

Et si ce n'est pas facile de trouver des saisonniers, c'est souvent parce qu'il y une "inadéquation" entre la demande des agriculteurs et celles des salariés. Pas facile de comprendre tout de suite en quoi consistera le métier qu'on va faire le temps d'un été. Et les demandes des compétences de la part des agriculteurs sont de aussi de plus en plus fortes confirme Pauline Danis qui travaille pour l'ANEFA du Tarn (l'association nationale pour l'emploi et la formation agricole). "Il y a par exemple une demande de compétences en mécaniques et en électronique. Aujourd’hui de plus en plus d’agriculteurs utilisent par exemple des drones ou des GPS. Dans le secteur de l’ail, il y a une demande de dextérité et ce n’est pas toujours facile de trouver la personne qui travaillera de manière appliquée dans le temps imparti. De l’autre côté, les salariés ont aussi des atteintes : avoir une rémunération à la hauteur et avoir des tâches variées. Clairement, il y a parfois une petite incompréhension entre la demande et l’offre."

Dans le Tarn, il y a 1700 emplois saisonniers agricoles prévus pour cette année (on parle d'intentions d’embauches). Cela concerne principalement la viticulture, les récoltes de fruits, le maraîchage et tous les métiers liés aux ovins.

