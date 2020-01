Argent de poche : de grosses inégalités selon les régions

Avant 13 ans, les ados reçoivent en moyenne 22 euros par mois. Entre 13 et 16 ans, cette somme monte à 32 euros par mois et entre 17 et 18 ans, à 47 euros. C'est en Occitanie, en Ile-de-France, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur que les parents donnent le plus. La Corse est en bas du classement juste devant la Bretagne. Les adolescents bretons sont les moins moins bien pourvus avec une moyenne de 24,30 euros. Mais ce sont aussi les plus débrouillards. 11 % d'entre eux cherchent un petit job. C'est presque trois fois plus que la moyenne nationale.

Plusieurs moyens d'améliorer l'ordinaire

Pour gagner un peu plus, 58 % des adolescents revendent des vêtements, surtout les filles. 39 % rendent des petits services rémunérés comme tondre la pelouse des voisins. Et 39 % vont directement voir leurs parents pour leur demander plus d'argent. Avec leur argent de poche, 85 % des ados financent des sorties entre amis, 82 % vont au cinéma et 75 % font les boutiques.

L'argent de poche apprend l'autonomie, selon les parents

Trois parents sur quatre considèrent que cet argent a des vertus pédagogiques. Il permet aux jeunes d'apprendre à gérer et de comprendre la valeur de l'argent. Ce qui à leurs yeux est plus important que le fait de pouvoir se faire plaisir. Pour les parents l'argent de poche permet aussi aux jeunes d'être plus autonomes. Et d'ailleurs les trois quarts d'entre eux trouvent que les jeunes sont raisonnables en matière d'argent.