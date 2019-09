40 emplois créés sur la Zone Industrielle nord d'Amiens par le Groupe Technic à l'horizon 2024

Amiens, France

Dans un communiqué commun publié ce mercredi 18 septembre par les entreprises, l'Etat et les collectivités locales , Brenntag, société allemande de produits chimiques annonce la cession de son site de la zone industrielle nord d'Amiens, fermé en 2018, au Groupe Technic .

Technic Inc. est une société américaine qui fabrique des produits et équipements pour l'industrie électronique, des composants et connecteurs aux circuits imprimés jusqu'aux semi conducteurs. Technic Inc. emploie près de 1000 personnes dans le monde. Le site d'Amiens intéressait l'entreprise par sa proximité avec son antenne historique de Saint Denis.

40 emplois créés

Le lancement de l'activité de Technic à Amiens est prévu pour 2021. D'ici là, la société doit réaliser d'importants travaux de mise à niveau de l'ancien site Brenttag pour adapter l'usine à sa nouvelle activité. 40 emplois pourraient être créés en 3 ans. La plupart des recrutements se feront localement dit le communiqué, les candidatures des anciens salariés de Brenntag seront étudiées en priorité. Certains ont d'ailleurs été reçu par le groupe Technic. Une trentaine de personnes travaillaient chez Brenntag avant la fermeture du site au printemps 2018.

Mobilisation de l'Etat et des collectivités

Amiens métropole, la Région, Nord France Invest et les services de l’Etat en charge de l’économie et de l’emploi (DIRECCTE) se sont mobilisés très rapidement et de manière concertée, toujours selon le communiqué, et ont octroyé au groupe Technic leur soutien financier sous forme de subventions ou d’avances remboursables de nature à permettre à Technic France d’emporter la décision de son groupe d’investir en France, à Amiens, alors que d’autres solutions alternatives avaient été étudiées dans d’autres pays européens.