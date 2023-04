"40 millions pour l'hôpital du Sud Gironde c'est une vraie bonne nouvelle" selon le maire de Langon

Le ministre de la santé François Braun était en visite à Langon ce lundi, venu annoncer une aide de l'Etat de 40 millions d'euros pour rénover le centre hospitalier du Sud Gironde. Il a été hué par des manifestants qui réclament plus de moyens humains . Le maire de la commune Jérôme Guillem sera lui aussi vigilent sur ce dossier mais il veut se féliciter de cette enveloppe : "Il faut savoir reconnaître quand l'État est au rendez vous, et quand ça se passe bien, il faut pouvoir le dire. Un ministre qui se déplace sur le territoire, venir sur Langon faire cette annonce-là qui est forte, ça correspond à quasiment 75 % du coût du plan de financement du projet médico social qui était attendu depuis trois bonnes années, c'est une vraie bonne nouvelle." Une bonne nouvelle tempérée par les revendications sociales selon le maire langonais :"Il y a l'autre sujet sur lequel il faudra que l'on demeure très vigilant c'est sur le projet humain parce que pour faire vivre cet hôpital, il faut de l'humain. Et ça passera aussi par une reconnaissance forte par rapport à ces personnes qui s'engagent." Les urgences de l'hôpital ont une nouvelle fois été fermées au début des vacances de Pâques, le président de la Communauté de communes du Sud Gironde et maire de Langon Jérôme Guillem avait fait voter une motion de soutien et de défense de l'équité d'accès au soin.

