Bourges, France

Rendre visite à des personnes âgées isolées, animer un ciné-débat en milieu scolaire, une activité liée aux nouvelles technologies... l'antenne Unis-Cité de Bourges lance un appel à candidatures à destination des jeunes berrichons âgés de 16 à 25 ans pour quarante missions en service civique dans le Cher. Vous pouvez déposer vos candidatures en ligne.

Unis-Cité c'est quoi ?

Unis-Cité est l’association pionnière et spécialisée dans le service civique des jeunes. Depuis 1995, elle a déjà mobilisé plus de 20.000 volontaires. Unis-Cité Cher lance dès maintenant son appel à candidature pour les 40 jeunes (16-25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap), qui pourront démarrer leur service civique dès octobre 2018.

"En s’engageant en service civique à Unis-Cité ces jeunes vont pouvoir vivre _une aventure collective, solidaire et humaine unique_, en équipe avec des jeunes de tous horizons, ils vont apprendre à se connaître, prendre conscience de leur complémentarité et s’enrichir de leurs différences être sur le terrain au quotidien pour apporter une réponse concrète à de grands besoins sociaux", indique l'association.

Pour quelles missions ?

Ces jeunes vont rendre visite à des personnes âgées isolées, proposer des animations autour des nouvelles technologies en foyer logement ou EHPAD, mener des ciné-débats en établissements scolaires, proposer des actions de promotion de la santé et sensibiliser aux conduites à risques, développer leur réseau, leurs compétences et booster leur confiance en eux, bénéficier de l’accompagnement, des formations et du savoir-faire d’Unis-Cité.

Comment candidater ?

Aucune condition de diplôme ou de compétences n'est exigée. Les jeunes intéressés peuvent se rendre sur le site internet d'Unis-Cité pour s’inscrire à une séance d’information. Différentes séances auront lieux d’ici début octobre, ces rencontres sont ouvertes à tous. Vous pouvez également contacter l'association par mail à l'adresse bourges@uniscite.fr ou au 06.67.18.98.73.