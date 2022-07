Bénéficiaires du Secours populaire à Saint-Malo : "C'est la journée bonheur"

Ils sont venus en train des quatre départements de Bretagne. 400 bénéficiaires du Secours Populaire ont profité d'une journée à Saint-Malo grâce à l'association ce jeudi 21 juillet.

Sur la plage, les enfants ne savent pas par quoi commencer. "On va visiter Saint-Malo et faire un jeu de piste", résume Amjade, 13 ans. Sa soeur, 10 ans, rajoute : "On va aussi faire pleins d'activité, nager, construire des châteaux de sable." Marta, 8 ans, elle a tranché : "J'ai envie d'aller sur tout les trucs et de dormir là."

Cette famille a prévu son pique-nique sur la plage. © Radio France - Lucie Amadieu

Sur sa serviette de plage Clarisse, la maman, ne peut s'empêcher de comparer avec Brest, là où elle vit. "Chez nous l'eau est bleue et ici l'eau est verte." Son amie découvre aussi "les branches d'arbres plantés dans le sable". Ce sont les brise-lames. Sans le Secours populaire, ces femmes n'auraient pas pu emmener leurs enfants à Saint-Malo.

Heureusement que le secours populaire est là parce que tous les enfants ont droit aux vacances.

"Les vacances coûtent chères et ce n'est pas évident d'organiser des journées comme cela." Ces mères de famille ne partent pas seules en vacances mais toujours grâce aux associations.

Les bénévoles profitent aussi de cette journée

"Ce sont des personnes que l'on rencontre au quotidien pour de l'aide alimentaire, elles ne peuvent pas partir", décrit Didier Dédelot, secrétaire général de la fédération d'Ille-et-Vilaine du Secours Populaire. "Ca fait du bien car on sait qu'on va rentrer et voir 400 sourires dans le train."

"On appelle ça 'les journées bonheur', ça permet aux bénéficiaires de sortir de chez eux, de voir autre chose", raconte le secrétaire général de la fédération d'Ille-et-Vilaine du Secours Populaire.