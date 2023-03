400 chaussures et vêtements de contrefaçon saisis à la Mosson à Montpellier

Des vêtements et des chaussures, Nike, Lacoste, The North Face ou encore New Balance, 366 articles de contrebande ont été saisis ce mardi lors d'une vaste opération conjointe de la police et des douanes quartier de la Mosson à Montpellier. Valeur marchande : 65.570 euros.

ⓘ Publicité

Toute la marchandise sera détruite. Le gérant de l'entreprise de vente ambulante implantée à Lattes a dû régler sur le champ 1.500 euros d'amende.