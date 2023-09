400 exposants, plusieurs salons, des démonstrations : découvrez le programme de la Foire de Dijon

Un salon de la bière locale, un autre consacré au vignoble dijonnais ou encore un marché de seconde main organisé par Emmaüs. Le programme s'annonce chargé pour la prochaine foire de Dijon, qui aura lieu du 1er au 12 novembre, au parc des expositions et des congrès.

L'objectif cette année est clair : faire revenir les familles et rajeunir le public de la foire. "On veut une foire plus festive, surprenante, savoureuse, qui promeut une alimentation durable et locale avec un objectif : porter haut l'art de vivre bourguignon", explique le maire de Dijon, François Rebsamen. C'est la ville de Dijon qui organise cette année l'événement, avec Dijon Events.

Plusieurs salons pendant la foire

Près de 400 exposants seront présents, dont une soixantaine de nouveaux venus. Des entreprises dijonnaises emblématiques, comme Mulot & Petitjean feront leur retour. Une cinquantaine de points de restauration seront ouverts midi et soir.

Parmi les nouveautés cette année, plusieurs salons seront organisés tout au long de la foire. Un salon des bières locales se tiendra durant le premier week-end de l'événement, les 3, 4 et 5 novembre. Les quatre derniers jours aura lieu le salon "Bienvenue à Dijon vignes", pour mettre en avant le vignoble dijonnais. Emmaüs organisera un marché de seconde main les 11 et 12 novembre.

Les professionnels de la Cité internationale de la gastronomie et du vin seront mis à l'honneur le 9 novembre.

Pas un, mais plusieurs pays invités d'honneur

Les visiteurs pourront explorer les spécialités culinaires et les cultures de quatre pays, invités d'honneur : le Vietnam, le Canada, l'Italie et l'Irlande.

Les villes jumelées à Dijon, Cluj en Roumanie et Reggio Emilia en Italie, auront aussi leur stand dans les allées de la foire. Un stand mettra à l'honneur l'Ukraine.

Un nouvel espace pour les enfants

Pour les enfants, l'entrée sera gratuite jusqu'à 12 ans. Un nouvel espace de 50 m² sera ouvert tous les jours de la foire. Ils pourront se faire maquiller, jouer avec des grands jeux en bois ou encore participer à des ateliers créatifs.

Un espace rétrogaming sera aussi ouvert, avec une vingtaine de bornes d'arcade. Des flippers seront aussi mis à disposition.

Cinq ouvertures nocturnes

Le parc des expositions et des congrès sera ouvert de 10 heures à 20 h, jusqu'à 22 heures les soirs de nocturnes. Elles auront lieu les 3, 4, 7 10 et 11 novembre.

Le tarif ne change pas. Il faudra débourser 6,5 euros pour rentrer sur la foire. Différents tarifs réduits sont mis en place.