400 hectares de vigne touchés par la grêle

"Ca faisait une couche comme s'il avait neigé. 100% de perte. Plus aucun raisin. Le feuillage est par terre, les grappes avec. Les grappes encore sur les souches sont impactées par les grêlons. C'est apocalyptique." Camille Lebrun est viticultrice et présidente de la coopérative viticole de Souvignargues : "C'est complétement déchiqueté. Je n'avais jamais vu ça. Mon père a 78 ans, il n'avait jamais vu ça."

"Ces pertes sont le premier étage de la fusée, la vendange compromise avec les grappes et les feuilles tombées au sol mais après, il y a l'état sanitaire de la vigne qui va se dégrader." explique Régis Combernoux, viticulteur et président de la coopérative viticole de Sommières. "Les impacts des grêlons sur les parties vertes", dit-il, "vont faire des plaies dans lesquelles, si nous n'intervenons pas rapidement dans les 24 ou 48 heures, des champignons vont se développer, et des maladies également. C'est le deuxième étage de la fusée avec l'apparition du mildiou et du black-rot."

D'où l'impatience des viticulteurs touchés par cette grêle à pouvoir entrer dans leurs champs pour traiter les vignes à la bouillie bordelaise, mettre du cuivre, un cicatrisant. Mais après un orage de 60 à 80 millimètres (60 à 80 litres d'eau au m²)... "on n'arrive pas à rentrer à pied dans les parcelles" dit Benjamin Bouscharain, viticulteur à Souvignargues, "il faut attendre que ça sèche, sinon on s'embourbera, on fera plus de dégâts que de bien. Il faut attendre."