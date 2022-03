400 manifestants à Cherbourg pour le pouvoir d'achat et les salaires

Dans un contexte d'inflation accentué par la crise liée à la guerre en Ukraine et à l'explosion du coût des carburants et de l'énergie, l'intersyndicale appelait ce jeudi à un mouvement national de grève et de manifestations pour réclamer la revalorisation des salaires et des pensions de retraite pour améliorer le pouvoir d'achat de la population.

Dans la Manche, trois rassemblements étaient prévus à Saint-Lô, Villedieu-les-Poêles et Cherbourg-en-Cotentin où 400 personnes se sont retrouvées dans la matinée devant la mairie. Lors de la prise de parole des organisateurs, les représentants de l'intersyndicale ont dénoncé les annonces à leurs yeux électoralistes, concernant le dégel du point d'indice des fonctionnaires.

Vivre avec un bas salaire est de plus en plus dur

Pour les manifestants présents, "il est temps que les politiques se rendent compte que les citoyens ne peuvent plus vivre décemment avec un bas salaire". "On travaille, mais nous sommes des travailleurs pauvres", résume Mariama, animatrice jeunesse. Un peu plus loin, Marie-Paule, une retraitée, est venue alerter sur la dégradation de son pouvoir d'achat. Elle bénéficie d'une retraite plutôt confortable (1800 euros par mois), mais même cette somme ne lui permet plus d'être "à l'aise". "Avec une maison à entretenir, les factures à payer et les enfants à aider, la hausse des prix rend les choses plus compliquées". A Côté d'elle, un groupe de salariés des Constructions mécaniques de Normandie espère que les prochaines négociations annuelles avec la direction de l'entreprise permettront d'obtenir des avancées salariales, "au moins pour compenser la perte de pouvoir d'achat", glisse l'un des employés.