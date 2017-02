400 personnes attendues à Feurs pour défendre CastMétal

Entre 300 et 400 personnes attendues dans les rues de Feurs mardi matin. Une manifestation départementale contre le PSE dévoilé il y a un mois dans la fonderie de Feurs CastMétal.

Le 22 janvier la direction de la Fonderie de Feurs, CastMétal, a annoncé la suppression de 55 emplois sur les 230 que compte actuellement le site. Un PSE, un plan de sauvegarde de l’emploi, que refusent les syndicats. Pour la CGT métallurgie : refuser ce plan social et la suppression de 55 postes, c'est refuser la fermeture de CastMétal à Feurs. Car pour le syndicat, si la direction veut supprimer le quart des salariés de l'entreprise c'est que le groupe veut tout simplement se débarrasser du site.

« Tout se dégrade ici. On a plus les moyens de travailler. On a plus les outils. C’est délabré. Je pense qu’après les licenciements ils veulent fermer l’entreprise. » Un salarié de CastMétal