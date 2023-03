400 personnes réunies à Rennes contre le projet de loi "asile et immigration"

Ils se sont finalement donnés rendez-vous sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes pour un rassemblement non déclaré. Ce samedi, entre 350 et 400 personnes étaient réunies à un appel national des associations de défense des étrangers et des sans-papiers. Elles demandent l'abandon du projet de "asile et immigration", aussi appelé "loi Darmanin". Un texte porté par le ministre de l’Intérieur.

ⓘ Publicité

Se mobiliser malgré l'interdiction

Par arrêté, la Préfecture d'Ille-et-Vilaine avait interdit toutes les manifestations prévues ce samedi dans la capitale bretonne. "Les risques de débordements étaient trop importants", indiquait le Préfet du département vendredi. Mais les organisateurs de cette mobilisation voulait organiser un rassemblement coûte que coûte pour répondre à l'appel national. "On prépare cette manifestation depuis un mois, qui est liée à la journée internationale de lutte contre le racisme, précise Marine*,* représentante du syndicat Solidaire 35. C'est difficile de rater le rendez-vous."

Plusieurs associations et syndicats ont pris la parole pour demander l'abandon du projet de loi. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Derrière une banderole pour soutenir les réfugiés, Noémie est venue avec ses enfants : "La situation des exilés, notamment à Rennes, est catastrophique. J'ai deux enfants et on a beaucoup de gamins de leur école qui se sont retrouvés à la rue ou accueillis le temps d'une nuit, par ci par là. C'est un accueil qui n'est pas digne." Le futur projet de loi est jugé liberticide par les associations et syndicats. Jean Charles Hellequin est le délégué départemental Solidaires d'Ille et Vilaine : "On en rajoute une couche avec une nouvelle loi tous les deux ans. Ces gens là, ici en France, sont traités comme des bêtes."

Et il était hors de question de ne pas se mobiliser pour Héléna, malgré l'interdiction de la Préfecture : "On n'est pas dans l'illégalité. On est là en solidarité de toutes ces personnes qu'on essaie de défendre au quotidien. C'est la moindre des choses que de venir, malgré l'arrêté qui est tombé de la Préfecture." En revanche, les principaux intéressés, eux, ne sont pas là explique Marine, représentante Solidaires 35 : "Beaucoup n'ont pas de papiers, donc ils auront des problèmes avec la police s'ils sont dans un rassemblement qui n'est pas déclaré. Ça a découragé un certain nombre de personnes risque gros."