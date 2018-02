Il s'agit de deux forums de recrutement organisés par les équipes de Pôle Emploi d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. La première journée se déroule ce mardi après-midi à l'hôtel de ville de Tours. Le second à Contres, à la salle des fêtes.

D'ici à mercredi, les équipes de Pôle Emploi d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher organisent deux forums de recrutement dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Il s'agit d'in secteur pourvoyeur d'emploi, surtout en Touraine, région touristique. On recherche essentiellement des cuisiniers, des serveurs, des commis, responsable de salle, réceptionniste, employé d'étage.... Au total, 400 postes sont à pourvoir, des postes saisonniers mais aussi des CDI.

Le premier Forum, c'est ce mardi 20 Février de 14h30 à 17h30, à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Tours. Plus de 40 employeurs sont présents.

Le deuxième Forum, c'est mercredi 21 Février de 9h à 13h à la salle des Fêtes, rue du stade à Contres. Là encore, 40 recruteurs seront présents.