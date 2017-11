400 salariés de Galderma manifestent contre la fermeture du site de Sophia Antipolis

Les employés du laboratoire pharmaceutique ont exprimé leur colère ce jeudi matin entre 8h et 10h contre les suppressions de 550 emplois sur le site de Biot.

Près de 400 employés azuréens du laboratoire pharmaceutique Galderma, spécialisé dans la dermatologie ont manifesté pour la première fois ce jeudi matin depuis l’annonce du plan de social. Galderma appartient au géant Nestlé, la multinationale a annoncé en septembre la suppression de 350 emplois, le reclassement d’une centaine de salariés. La direction de Galderma souhaite aussi garder une centaine de personnes mais cherche un repreneur. Les élus du personnel annoncent eux une suppression de 550 emplois et la fermeture du site d’ici septembre 2018.

Un haka géant

Pour exprimer leur colère contre le géant Nestlé, certains des salariés ont réalisé à plusieurs reprises un Haka géant : Galderma, Galderma au combat, Galderma On vaincra, Nestlé, Nestlé du Respect.

Dans le cortège qui a défilé sur la Route des Colles à Biot ce jeudi matin, les ingénieurs, chimistes, laborantins, scientifiques vêtus de blouses blanches avaient tous des messages pour Nestlé sur leur tenue pour dénoncer les profits de la multinationale et son manque de respect pour les salariés.

Une délégation reçue à Bercy et au Ministère du Travail

Les députés LREM des Alpes-Maritimes Cédric Roussel et Alexandra Valetta-Ardisson ont pris part à la manifestation, ainsi que des maires du secteur. La situation du laboratoire Galderma a été évoqué à l’Assemblée Nationale. Une délégation de représentants du personnel sera reçue au Ministère du Travail et au Ministère de l’Economie Bercy les 15 et 24 novembre.