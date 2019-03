"Emplois en Seine" : 4000 offres au Parc des expositions de Rouen

Des recruteurs venus de toute la région Normandie, des milliers d'offres d'emploi. Le salon "Emplois en Seine" a lieu jeudi et vendredi au Parc des expositions de Rouen. L'an dernier, plus de 1000 contrats d'embauche ont été conclus.

Plus de 300 recruteurs seront présents au Parc expo

Le Grand-Quevilly, France

Des stands (presque) à perte de vue. Le Parc des expositions de Rouen, à Grand-Quevilly, accueille jeudi et vendredi le salon "Emplois en Seine". Plus de 4000 offres d'emploi et près de 300 recruteurs seront présents.

De nombreux secteurs sont concernés : industrie, maintenance, transport, logistique, commerce, manufacture. L'an dernier, 1238 contrats (CDI, CDD, alternance, etc ....) avaient été conclus à l'issue du salon.

Les organisateurs conseillent de se renseigner sur les recruteurs présents au salon, pour préparer au mieux les entretiens.