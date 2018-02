Le plan social dans les deux enseignes de bricolage annoncé à l'automne a été précisé ce mardi matin. 409 postes vont être supprimées. Castorama, basé dans Nord, va payer le plus lourd tribut.

Templemars, France

C'est à Lesquin, tout près du siège social de Castorama à Templemars, que les annonces ont été faites ce matin aux syndicats par le groupe britannique Kingfisher. 409 suppressions de postes chez Castorama et Brico Dépôt, ses filiales. Sur les 409 postes, Castorama va subir le plus avec 321 postes supprimés d'ici la fin de l'année. Un chiffre minimisé selon les syndicats. Dans le détail chez Castorama : 242 postes seront supprimés dans les magasins (avec propositions de reclassement en interne), 80 au siège de Templemars mais aussi dans les entrepôts. 88 postes seront supprimés chez Brico Dépôt.

Kingfisher annonce également des transferts (164) et des créations de postes : 109 dont 49 pour Castorama, notamment dans le secteur digital. On sait également que Kingfisher va regrouper ses activités de comptabilité et de contrôle de gestion en Pologne à Cracovie. Mais selon la direction aucun employé français ne sera envoyé là-bas.