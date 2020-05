Coronavirus : plus de 41 000 foyers vauclusiens modestes bénéficient d'une aide financière exceptionnelle

Mercredi 13 avril, le président de la République, Emmanuel Macron a annoncé le versement d'une aide financière pour les foyers les plus modestes qui ont vu leurs dépenses augmenter en pleine pandémie de coronavirus. En tout, 41 600 foyers vauclusiens ont pu en bénéficier, dont près de 57 000 enfants.

Une aide versée automatiquement aux ayants droits

Les foyers touchant le revenu de solidarité active (RSA) et ceux recevant une allocation de solidarité spécifique (ASS) ont perçu 150 euros en plus du montant habituel de leurs aides sociales et 100 euros supplémentaires pour chaque enfant à charge.

Concernant les bénéficiaires de l'aide personnalisé au logement (APL), ils ont également reçu une aide de 100 euros par enfant.

Un budget de 74 millions d'euros pour la région Paca

Ce dispositif de solidarité, d'un montant de 74 millions d'euros en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vient compenser la hausse des dépenses liées au confinement mais aussi l’absence de cantine pour les enfants. Toutes ces aides sont versées par les caisses d’allocations familiales (CAF), les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) et le Pôle emploi.

200 € pour les moins de 25 ans

En juin, un versement exceptionnel sera aussi distribué à plus de 800 000 jeunes précaires de moins de 25 ans sur le plan national. Ils recevront un versement de 200 euros.