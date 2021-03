43.625 salariés du Loiret appelés à élire leurs représentants dans les très petites entreprises

Les salariés des TPE (entreprises de moins de 11 salariés) et employés à domicile sont appelés à voter jusqu'au 6 avril partout en France. Dans le Loiret, ils sont 43.625. Il s'agit de choisir ses représentants syndicaux au niveau régional et des branches professionnelles.

Comme partout en France, 43.625 salariés des TPE (très petites entreprises) et employés à domicile dans le Loiret sont appelés aux urnes, jusqu'au 6 avril prochain. Ils votent pour l'organisation syndicale qui va les représenter pendant quatre ans, au niveau de la région Centre-Val de Loire.

Rappelons que les salariés des entreprises de moins de onze salariés ne compte pas d'élus du personnel dans leurs entreprises. Chaque salarié de TPE ou employé à domicile vote au niveau de sa branche professionnelle, et niveau de son statut (cadre ou non cadre), et vote, non pas pour des personnes physiques, mais pour une liste syndicale.

Le vote, anonyme et confidentiel, se fait uniquement à distance (soit par internet soit par correspondance), en se connectant au site officiel dédié à ces élections.

Faible taux de participation

Généralement, le taux de participation à ce scrutin est faible : il était de 8,5% la dernière fois en 2017, en Centre-Val de Loire, et de 7,35% au niveau national. Car cette élection reste méconnue des salariés. Tous les salariés de plus de seize ans, en CDI, CDD ou statut apprentissage peuvent voter, quelle que soit leur nationalité, à condition d'avoir été sous contrat en décembre 2019.

Le résultat final sert à élire des représentants syndicaux qui défendront les intérêts des salariés de ces TPE et des employés à domicile dans les instances régionales. Il sert aussi à déterminer la représentativité nationale des organisations syndicales et leur capacité à participer au dialogue social.