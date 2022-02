43 milliards d'euros dans le plan européen pour la production de semi-conducteurs !

C'était un des sujets lors du passage en Isère en juillet dernier, chez Soitec et ST Microelectronics, du commissaire européen Thierry Breton. Face aux difficultés d'approvisionnement qui ont succédés à la crise sanitaire, l'Europe a pris en pleine figure sa dépendance à l'Asie - et particulièrement au taïwanais TSMC - en matière de semi-conducteurs. Bruxelles annonce ce mardi un plan de 43 milliards d'euros en faveur de cette industrie pour réduire cette dépendance dans un secteur on ne peut plus stratégique. "Nous nous sommes fixés l'objectif d'avoir 20% du marché mondial en 2030" déclare la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. La part de l'UE dans l'industrie mondiale des puces électroniques est aujourd'hui de 10%. Dans un marché qui doit doubler d'ici là, ce qui fait en réalité un effort de multiplication par 4 en termes de capacité de production. Ce qui va nécessiter d'accompagner, certes, la croissances des acteurs européens comme ST Microelectronics, Soitec et l'allemand Infineon mais aussi d'attirer des sociétés qui ont des velléités d'installation en Europe comme Intel. L'américain devrait annoncer cette année le lieu d'implantation d'une grande usine sur le vieux continent. Dresde en Allemagne, où se trouvent déjà Infineon et un autre américain Global Foundries tiendrait la corde mais il n'est pas impossible qu'une activité recherche soit implantée en Isère.