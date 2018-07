Villefontaine, France

Voilà deux mois que le village de marques de Villefontaine/La Verpillière a ouvert ses portes. Des boutiques haut-de-gamme qui proposent les collections précédentes avec des ristournes au minimum de 30%. C'est le principe de l'outlet, le concept adopté par The Village. C'est le Pôle emploi de Villefontaine qui s'est vu confier le recrutement pour l'ensemble des magasins et restaurants. Ce mercredi, elle dresse le bilan, en chiffres.

Pole emploi, guichet unique pour ce vaste recrutement, a donc accueilli 1.300 candidats lors du job-dating, les 21 et 22 mars. 433 ont été embauchés par les enseignes. Dans la très grande majorité, il s'agit de vendeurs ou d'employés de restauration. On trouve 60 managers, des chefs d'équipe. Les femmes représentent plus des deux tiers des recrues. Et si on regarde l'âge, les 25-50 ans composent la moitié de l'effectif, suivis des moins de 25 ans et très loin derrière, les + de 50 ans : 8%.

A 85%, ces personnes habitent le département. La moitié sur le territoire de la Capi, l'agglo à laquelle Villefontaine et la Verpillière appartiennent. Privilégier les locaux et les personnes éloignées de l'emploi, c'était un souhait des élus. Ainsi, 77% des embauchés étaient au chômage, 6% étaient allocataire du RSA, le revenu de solidarité active. Pour ces derniers, le Département a financé un accompagnement. La Région a, elle, injecté plus d'un million d'euros pour former plus de 150 candidats.

Le travail de Pôle emploi pour le village de marques ne s'arrête pas là, puisque d'ici 2020 de nouvelles enseignes sont attendues. Selon Pôle emploi, quelque 300 postes supplémentaires seront alors à pourvoir. Pour ces prochains postes, il faut toujours passer par le Pôle emploi de Villefontaine et non par les enseignes. Contact : villageemploi.38171@pole-emploi.fr