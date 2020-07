47 salariés concernés : à Brive, Deshors Moulage demande sa liquidation judiciaire

Un nouveau coup dur sur le front de l'emploi vient de s'abattre ce vendredi en Corrèze. Trois semaines après le choc de l'annonce par BorgWarner de la fermeture de son site d'Eyrein et ses 370 salariés, c'est un autre sous-traitant de l'automobile qui est dans la tourmente. Deshors Moulage, à Brive, vient en effet de demander sa liquidation judiciaire devant lors d'une audience au tribunal de commerce. 47 salariés sont concernés.

47 salariés concernés

L'entreprise, qui fabrique des moules de pneus, s'est d'ores et déjà déclarée en cessation de paiement. L'activité partielle est de mise depuis deux ans et demi pour les employés dont les salaires sont d'ailleurs pris en charge par le régime de garantie des salaires depuis début juillet. L'entreprise demande donc la liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité durant trois mois. En cause : un chiffre d'affaires en chute libre depuis plusieurs années et un résultat négatif depuis au moins trois ans.

Un chiffre d'affaires en chute libre, un résultat net négatif depuis trois ans

Selon les informations de France Bleu Limousin, les éléments communiqués par l'entreprise à la justice font état d'un chiffre d'affaires passé de 12 millions en 2016, à 3 millions en 2019. De 225.000 euros perdus en 2017, le résultat net est lui passé à 1,2 million perdu en 2019. Et ce, en dépit d'une aide apportée par le groupe AD Industries auquel appartient Deshors Moulage. Un plan social avait déjà concerné 15 personnes en 2018.

Continental a lâché Deshors

Aucune perspective d'amélioration de la situation n'est en vue pour l'entreprise, qui a été lâchée par certains clients. Continental a notamment internalisé ce que le groupe allemand faisait faire à Deshors Moulage. Seul le manufacturier finlandais Nokian restait fidèle. Alors même que Deshors Moulage avait investi des locaux neufs sur 4.200 mètres carrés sur l'ex aérodrome de Brive Laroche fin 2016.

Décision mardi

Un repreneur, cherché sans succès depuis avril, pourrait encore se manifester si le tribunal accorde la période de trois mois pour la continuation de l'activité. Cela permettrait aussi d'honorer les dernières commandes en cours. Mais les espoirs sont plus que minces. Ce qui laisse peu de place à une autre décision que la liquidation. La réponse est attendue ce mardi 21 juillet.