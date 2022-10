490 euros les 1.000 litres : Lactalis et ses éleveurs livreurs trouvent un accord sur le prix du lait

Le groupe agroalimentaire mayennais Lactalis annonce ce lundi augmenter son prix d'achat du lait à 490 euros la tonne. L'industriel et l'union des éleveurs qui livrent pour lui ont donc trouvé un accord qui représente une hausse de 32% par rapport à l'an dernier.

ⓘ Publicité

"Malgré le contexte inflationniste, Lactalis fait le choix de continuer à proposer un prix du lait parmi les plus élevés du secteur" se félicite l'entreprise dans un communiqué qui va engager de nouvelles négociations avec la grande distribution dans le but de revaloriser les prix des produits laitiers afin de prendre en compte l'explosion des coûts de production.

Le groupe agroalimentaire mayennais explique, par ailleurs, que ses charges ont augmenté de 18% cette année et 2023 sera encore plus difficile assure l'industriel, "en particulier sur le sujet de l’énergie sur lequel le groupe anticipe un quasi doublement de sa facture à plus de 1 milliard d’euros".