200 étudiants en médecine manifestent à Grenoble contre la 4e année d'internat

Une année d'études en plus pour tous les futurs médecins généralistes, dans un désert médical. Voilà la réforme prévue par le gouvernement, adoptée en même temps que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, via le 49.3, sans passer donc par le vote des députés. Mais au-delà du fait de devoir faire une année supplémentaire dans des études déjà longues, les étudiants en médecine dénoncent surtout les conditions dans lesquelles ils devraient la faire. Ils étaient 200 à manifester ce vendredi en début d'après-midi sur le parvis du CHU de Grenoble.

Une 4e année sans accompagnement

Le vrai problème, ce n'est pas la répartition mais bien le nombre de médecins selon ces étudiants. Et la réforme n'y changera rien. Ce sera même problématique au niveau de la formation, puisque cette 4e année se fera le plus souvent sans accompagnement. "Il n'y a pas assez de médecins pour nous former, nous encadrer pendant cette 4e année", explique Louise, interne en médecine générale à Grenoble, "donc en fait, on serait là pour compenser le manque de médecins".

"On devient le médecin traitant de la population qui, six mois après, change de médecin" - Louise, interne à Grenoble

Le risque selon eux, c'est donc de prendre totalement la place du médecin traitant, pendant six mois, avant de repartir. Ce qui pose un problème de suivi des patients estime Lucie, étudiante en 3e année de médecine à Grenoble : "Je ne trouve pas que ce soit la bonne idée de former des internes qui vont rester six mois pour suivre une population rurale qui a besoin de suivi à long terme, qui a besoin d'un médecin pour toute sa vie. Sinon, c'est de la médecine sans suivi et donc pas de la médecine générale".