L'arrivée de la 4G a "changé la vie" des habitants de Saint-Ferme, près de La Réole

Un équipement "vital". C'est ainsi que la maire Marie-France Dalla Longa qualifie la toute nouvelle antenne 4G installée dans son village. Saint-Ferme, commune de 360 habitants située à 20km de La Réole, dispose en effet depuis juin 2020 d'un pylône mutualisé, c'est-à-dire utilisé par les quatre opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues et Free).

Pour Marie-France Dalla Longa, l'arrivée de la 4G va d'abord permettre d'éviter des scènes dramatiques : "Il y a quelque temps, il y a eu un accident mortel dans les environs de Saint-Ferme. J'ai vu les secours et les gendarmes courir pour avoir du réseau. Quand vous voyez ça, vous vous dites que ce n'est pas possible!", raconte-t-elle.

Il fallait aller au centre du village pour chercher du réseau ! Marie-France Dalla Longa, maire de Saint-Ferme

L'arrivée de la 4G a aussi sonné la fin de certaines difficultés quotidiennes : "Je passais mon temps à chercher du réseau chez moi pour téléphoner. Sans parler du fait que j'étais coupée toutes les trois à quatre minutes dans mes conversations", se souvient Marie-France Dalla Longa. "Ce sont des choses qu'on vit tous les jours, alors on est résigné. Mais quand une antenne est installée, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait avant !"

Quant au Covid-19, "c'est un exemple supplémentaire" qui a prouvé la nécessité d'équiper Saint-Ferme en 4G, poursuit Marie-France Dalla Longa. "Au début de la pandémie, le pylône n'était pas activé. J'ai prévenu que s'il se passait quelque chose dans le village, avec tous ces gens qui n'ont plus de ligne de téléphone fixe, ça pouvait être très compliqué. En fait, il fallait aller au centre du village pour chercher du réseau ! Alors, c'est formidable que cette antenne soit là", sourit l'élue derrière son masque.

Continuer à commercer malgré le Covid-19

Cette antenne est aussi un outil "formidable" pour le développement économique de Saint-Ferme. Malgré la pandémie de Covid-19, les viticulteurs Isabelle et Dominique Gallino peuvent continuer d'exporter leurs vins en Chine, grâce à "WhatsApp et les plateformes comme Zoom", explique Isabelle. "Comme les déplacements sont interdits depuis plus d'un an maintenant, c'est notre seul moyen de communiquer avec l'Asie. Et on a besoin d'une connexion puissante pour y arriver", conclut-elle.

Quant à son mari, Dominique, la 4G lui permet de "se lancer en culture agrobiologique" plus facilement, grâce à des applications pour smartphone. "Il faut connaître les plantes, par exemple. C'est quelque chose que je réapprends en ce moment. Et l'application que j'utilise m'aide, c'est certain!"

Depuis la signature d'un "New Deal Mobile" en 2018 avec l'Etat, les opérateurs se sont engagés à éradiquer les zones blanches. Cet objectif devrait être atteint en 2024. En Gironde, 1.787 sites ont été équipés en 4G, dont 489 rien qu'entre mars 2018 et septembre 2020. Sur les 20 pylônes mutualisés qui doivent par ailleurs sortir de terre en Gironde d'ici 2023, trois sont déjà en service, dont celui de Saint-Ferme.

