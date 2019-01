5.000 logements vacants à Metz Métropole : la fondation Abbé Pierre réclame un toit pour tous

Metz, France

Dans un froid glacial, le jour anniversaire de la mort de l'Abbé Pierre, le 22 janvier 2007, des membres de sa fondation ont installé ce mardi à Metz sur un trottoir une tente, avec un lit et une couverture pour rendre visibles les personnes qui dorment dans la rue. Christian, bénéficiaire de l'association, a connu cette épreuve : "En 2015, j'ai dormi dans la rue, c'est très dur, et puis on n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas normal qu'on laisse des gens dehors".

Des membres de l'association Abbé Pierre devant le programme immobilier "Coeur Impérial à Metz" © Radio France - Cécile Soulé

Il y a 5.000 logements vacants depuis plus de 3 ans à Metz, nous demandons leur remise en location

La fondation Abbé Pierre a donc choisi de mener son action devant l'un des programmes immobiliers les plus chers de Metz, 3.500 euros le m2, celui de l'ancien hôpital Bon Secours dans le quartier Ste Thérèse. La directrice de l'agence régionale de la Fondation Abbé Pierre, Véronique Etienne, dénonce ce contraste : "Il y a 5.000 logements vacants de manière structurelle, depuis plus de 3 ans, dans Metz Métropole. Et nous demandons la remise en location de ces logements pour que tout un chacun. Il ne s'agit de construire des logements uniquement pour ceux qui ont les moyens de les acheter ou les louer, le logement est un droit".

La tente installée à Metz par la fondation Abbé Pierre © Radio France - Cécile Soulé

Pour les demandes d'hébergements, es temps d'attentes sont extrêmement longs et les places limitées

La fondation Abbé Pierre demande pour ces 5.000 logements vacants que les collectivités locales et la bailleurs publics montrent l'exemple. Car il y a beaucoup de monde à aider explique Mohamed, éducateur spécialisé pour l'association : "On se sent parfois démunis pour certaines personnes pour qui on n'a pas d'autre solution que de faire un dossier de demande d'hébergement de réinsertion sociale mais les temps d'attente sont extrêmement longs et les places limitées. Même chose pour les demandes de logements sociaux. Et pendant ce temps, les personnes dorment dans la rue".

Au dernier recensement de l'association, environ 40 personnes dorment dans la rue à Metz et plus de 400 sont dans des hébergements d'urgence. La vice-présidente de Metz Métropole en charge du logement Isabelle Kaucic explique de son côté avoir lancé récemment 2 grands dispositifs pour lutter contre le mal logement : une opération programmée d'amélioration de l'habitat, avec une aide aux travaux pour les propriétaires privés disposant de peu de moyens, pour remettre en état leur logement et pouvoir le louer, et le programme "Logement d'abord", pour proposer des logements à des publics en difficultés, malades psychiatriques ou anciens détenus.