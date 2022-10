Grève du 18 octobre : 5.000 manifestants à Marseille et 3.000 à Toulon selon les organisateurs

La CGT, FO, Solidaires et la FSU appelaient à la grève ce mardi matin 18 octobre. À Marseille, les syndicats évoquent 5.000 participants à la manifestation quand la préfecture de police n'en compte que 2.200. On a noté la présence de nombreux jeunes à Marseille avec des lycéens qui se mobilisent contre la réformes des lycées professionnels. Trois lycées étaient bloqués : Thiers, Montgrand et Saint-Charles.

Un rassemblement important a eu lieu à Martigues où la CGT tenait son congrès : 2.000 manifestants, selon la police.

Du côté de Toulon, les organisateurs revendiquent 3.000 participants (un millier selon la police). Ils seraient 300 du côté de Draguignan.