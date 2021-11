5.000 professionnels du médico-social ont manifesté à Lille ce mardi

Plusieurs milliers de professionnels du secteur médico-social ont manifesté ce mardi 30 novembre à Lille. Ils étaient plus de 5.000 et estiment avoir été mis de côté par le Ségur de la santé. Certaines professions n'ont pas été intégrés et n'ont pas vu leurs salaires revalorisés de 183€ nets mensuels.

Les manifestants dénoncent la non-revalorisation des salaires de certaines professions

Une partie du personnel n'a pas été intégrée au Ségur de la santé : notamment les professions éducative, éducateurs spécialisés, qui n'auront pas le bénéfice de cette même rémunération. Certains manifestants ont peur que des salariés rejoignent le service public où les salaires ont été revalorisés.

Pour Franck De Coll, directeur d'un institut médico éducatif à la vie active, ces professionnels de santé ont répondu présent pendant l'épidémie de Covid mais sont oubliés par le gouvernement lors du Ségur de la santé : "Le gros problème c'est qu'on va bientôt perdre nos salariés qui vont nous quitter pour rejoindre le service public qui lui a été revalorisé par le Ségur de la santé. Les moyens matériels sont nécessaires mais c'est l'humain qui compte chez nous. Pour accompagner les personnes qui sont chez nous, il nous faut des salariés motivés. Ces salariés ont toujours répondu présent mais ne voient aucun retour de la part du gouvernement dans le cadre du Ségur."

Ces manifestants dénoncent une non revalorisation des salaires de certaines professions © Radio France - Louis De Bergevin