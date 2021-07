5 500 personnes défilent contre le pass sanitaire à Bordeaux ce samedi

"Liberté" : voici certainement le mot qui a été le plus souvent scandé lors de cette manifestation contre le pass sanitaire ce samedi à Bordeaux. D'après les chiffres de la préfecture, 5 500 opposants sont descendus dans la rue pour protester contre le projet de loi du gouvernement qui pourrait entrer en vigueur dès le 9 août. Pour rappel, il s'agit d'une extension du pass sanitaire qui est déjà demandé depuis le 21 juillet dernier dans les lieux de culture (cinéma, musée) et qui le serait dans les lieux de vie (cafés-restaurants) et aux transports (avion, train).

Je suis pour la liberté, donc contre ce pass sanitaire. Je ne suis pas anti-vaccins, mais contre cette réduction de nos libertés - Eric, un manifestant

"Vaccinés, et non-vaccinés, vivre libre et solidaire, sans pass sanitaire", pouvait-on entendre en tête de cortège par des soignantes qui portaient leur blouse blanche. Regroupée autour des mots-dièses #manif31juillet et #PassDeLaHonte sur les réseaux sociaux, l'opposition aux mesures gouvernementales fédère des manifestants anti-pass sanitaire, anti-vaccins ou anti-confinement, aux revendications protéiformes. "Je suis pour la liberté, donc contre ce pass sanitaire. Je ne suis pas anti-vaccins, mais contre cette réduction de nos libertés", assure Éric qui manifeste pour la troisième fois de sa vie.

Attablés dans un restaurant des allées Tourny, Valérie et Bruno admirent le spectacle. "Je me régale avec les cèpes dans mon assiette et avec le cortège qui défile car nous sommes absolument contre cette mesure liberticide", explique cette vacancière qui assure qu'elle n'ira plus au restaurant s'il faut présenter un pass sanitaire. Son mari ajoute : "On se sent infantilisé et plus aussi libre qu'avant. Beaucoup de gens pensent comme nous et veulent prendre la décision de se faire vacciner ou non. C'est une dictature et ça nous rappelle une époque qui n'était pas très belle."

"Régime de Vichy", "étoile juive", des comparaisons douteuses subsistent

Ce n'est pas la majorité mais certains manifestants tombent dans des comparaisons historiques approximatives avec la dictature nazie et ses agissements. "La manifestation regroupe des gens d'un panel très large et reflète la société française. Les parallèles avec l'étoile jaune, le régime de Vichy et les camps de concentration sont idiots. En revanche, je fais un parallèle inquiétant entre la montée d'une dictature technocratique qui avance masquée et qui impose des choses à sa population", remarque Éric, ce quinquagénaire bordelais.

Les Allemands ont fait la même chose. La prochaine étape, ce sera les camps ? - Christophe, un manifestant

Pour autant, comme le montre la vidéo ci-dessous, certains manifestants ont pris la parole publiquement au début n'hésitant pas à comparer la dictature nazie avec le gouvernement actuel. À quelques mètres de là, Christophe et sa femme écoutent attentivement ce discours. Sans crier gare, il suppute : "Les Allemands ont fait la même chose. La prochaine étape, ce sera les camps ? Le QR code, c'est l'étoile juive, c'est une discrimination." Une autre manifestante, remontée, s'approche et s'insurge de ses comparaisons. "Vous n'avez aucune culture historique pour dire cela !", lui lance-t-elle. Il y a bien eu quelques petites frictions entre manifestants mais aucun débordement n'est à déplorer. La préfecture indique seulement deux personnes, en amont de la mobilisation, ont été conduites et interrogées au commissariat "pour vérification".