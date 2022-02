Rennes : la future plateforme Colissimo entraînera-t-elle des suppressions de postes ?

Si vous habitez Chartres-de-Bretagne, Pacé, Bruz, Mordelles, ou encore Noyal-sur-Vilaine, les colis que vous recevez à votre domicile seront traités à partir de septembre prochain depuis Rennes et non plus dans l'agence de La Poste à proximité. Les travaux de la future plateforme Colissimo "Grand Rennes" ont commencé depuis septembre, en face de l'ancien site, route de Lorient, à la place de l'ancienne barre Thomas.

Le nombre de colis va doubler en Bretagne d'ici 2030

Les chiffres sont impressionnants : 5.700 mètres carrés de bâtiment, quatre fois plus grand que l'ancienne plateforme, 20.000 colis traités chaque jour contre 7.000 actuellement. La Poste veut répondre à l'augmentation en flèche de l'envoi de colis, liée au développement du commerce en ligne. En Bretagne, le nombre de colis a doublé depuis 2015, passant de 10 millions à 22 millions de colis en 2021, pour atteindre plus 40 millions d'ici 2030.

Si la direction explique avoir annoncé le projet dès le mois de juin 2021, le syndicat Sud PTT s'étonne d'avoir découvert le projet lors d'une réunion le 28 janvier dernier. Neuf millions d'euros sont investis par La Poste pour ce projet XXL. "Cet investissement permettra également d’améliorer les conditions de travail grâce à un nouvel équipement de pointe facilitant les activités de manutention", explique la direction.

Combien de facteurs concernés ?

Dans les faits, le syndicat Sud PTT s'inquiète d'éventuelles suppressions de postes dans les 13 agences concernées dans la métropole rennaise. "Les facteurs qui étaient dans ces centres courriers vont perdre la livraison des colis. Nous estimons qu'il y aura 123 suppressions de postes de travail", répond Serge Bourgin, secrétaire départemental adjoint Sud PTT. Ce calcul est basé sur les conséquences sur la baisse d'activité et le nombre de facteurs par agence.

Ce calcul est "erroné" selon la direction qui ne chiffre pas pour autant le nombre de facteurs concernés. Elle ajoute que "des recrutements seront réalisés et des postes prochainement proposés aux facteurs des zones concernées." Une quarantaine d’agents rejoindront la vingtaine de l’équipe de l’ancienne plateforme rennaise. La future plateforme doit ouvrir en septembre et monter en puissance jusqu'en août 2023.

Les syndicats ont rendez-vous avec la direction le 1er avril

"Il y aura moins de 50 % des effectifs de cette nouvelle plateforme qui seront des postiers. Le reste sera de la sous-traitance, et même la prise en charge de colis de nuit sera faite par un sous-traitant", indique Serge Bourgin. Le syndicat s'inquiète également pour les 15 % à 20 % d'intérimaires des agences de la métropole rennaise, dont les postes pourraient disparaître. En parallèle, il craint que les postiers dont la compétence sur les colis sera retirée ne doivent ensuite se tourner vers le développement de services à la personne lors de leurs tournées. Les syndicats ont rendez vous avec la direction le 1er avril pour préciser les contours de cette nouvelle plateforme Colissimo.