5 Étoiles à Pau : combien coûte et rapporte en moyenne un cheval de course

Le prestigieux concours complet 5 Étoiles de Pau (Pyrénées-Atlantiques) a lieu à partir de ce mercredi 27 octobre et jusqu'à dimanche 31 octobre. Les cavaliers les plus aguerris de la planète, y compris les champions olympiques en titre, sont en Béarn pour l'occasion. Des Britanniques, des Australiens, des Luxembourgeois... certains ont fait le déplacement de loin, comme chaque année, et cela a un coût. Si un cheval "qui vit sa vie dans un pré, ne coûte rien" selon le président de l'événement Pascal Sayous, le budget pour un cheval de compétition comme ceux présents cette semaine au domaine de Sers, s'élève au moins aux alentours de 20 à 30 000 euros par an.

Dans les écuries du domaine de Sers, cavaliers et "grooms" préparent les chevaux. © Radio France - Manon Claverie

Des retombées économiques sur de nombreux secteurs

"Ne serait-ce qu'en transport, en soins... c'est comme un sportif de haut niveau : il va avoir besoin d'un vétérinaire, d'entretien, de quelqu'un qui le prépare tous les jours en termes de condition physique. Cela va très vite !" détaille Pascal Sayous. Il résume la question avec un dicton : "Comment devient-on millionnaire dans le milieu de l'équitation ? Il faut avoir été milliardaire avant". D'après lui "c'est une très belle passion, une belle école de la vie, c'est un animal fantastique, mais ceux qui en tirent de l'argent sont très rares".

Pascal Sayous : "Ceux qui gagnent de l'argent sont vraiment très rares" Copier

En revanche, remarque-t-il, un cheval a des retombées économiques sur des secteurs variés : le monde agricole, de l'artisanat, du commerce, les vétérinaires... "Cela génère énormément d'emplois directs et indirects. C'est la seule activité qui est comme ça, vous n'en trouverez pas une autre".

J'ai de la chance car mon grand-père avait déjà un cheval. Il a également un box, des véhicules pour transporter les animaux, nous faisons le foin nous-mêmes... cela ne me coûte pas grand chose hormis les 100 à 200 euros par mois de vétérinaire.

Nicolas Kandel, meneur sur l'épreuve d'attelage.

Nicolas Kandel : "J'ai la grande chance de pouvoir utiliser les installations familiales". Copier

Nicolas Kandel, jeune "meneur" luxembourgeois de 25 ans, participe au concours d'attelage. Il a déboursé 500 euros de frais de participation au concours et environ 800 euros d'essence et de péage d'autoroute pour venir jusqu'en Béarn. Il donne des cours d'équitation en plus de ses études pour financer sa passion, et s'estime chanceux d'avoir un grand-père propriétaire de centre équestre. "Il avait déjà un cheval, avec lequel j'ai commencé en 2013. Il a également un box, des véhicules pour transporter les animaux, nous faisons le foin nous-mêmes... cela ne me coûte pas grand chose hormis les 100 à 200 euros par mois de vétérinaire", explique-t-il à côté de sa monture de 12 ans, Festinov. "Le problème avec l'attelage, c'est que les concours ne rapportent pas grand chose", glisse-t-il.

Le vainqueur du concours complet 5 Étoiles, en revanche, se verra remettre 40 000 euros.