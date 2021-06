5 km à pied pour soutenir des clubs de sport ardennais

Courir ou marcher 5 km pour la bonne cause, c'est ce que propose Footeo du 18 au 20 juin prochain. Ce n'est pas une course chronométrée mais un challenge solidaire. Pour chaque inscription à 5 euros, Footeo redistribuera 10 euros à quatre clubs ardennais : l'Entente municipale de Charleville-Mézières en futsal, le Football Club Porcien, le Tennis Club de Nouzonville et l'Athlétic Bélair club.

Nicolas Charlot, cofondateur de Footeo, dans les locaux de l'entreprise à Charleville-Mézières © Radio France - Alexandre Blanc

L'opération part de notre ancrage historique dans les Ardennes – Nicolas Charlot, cofondateur de Footeo

Pour s'inscrire, il faut se rendre sur le site 5kmpournosclubs.footeo.com

Une start-up ardennaise qui a réussi

Si Footeo a décidé de soutenir les clubs ardennais, c'est parce que c'est à Charleville-Mézières que l'entreprise a été fondée en 2007. La société propose aux clubs de sport de créer leur site internet gratuitement et héberge aujourd'hui 55 000 sites.

Depuis 2015, Footeo s'est diversifié dans la personnalisation de vêtements et d'équipements sportifs via ses boutiques en ligne Foot-store, Handball-store, Direct-Running, Carpe-store, etc. La start-up compte aujourd'hui une centaine de salariés à Charleville-Mézières, en région parisienne et en Touraine.