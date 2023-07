50 000 boxers du Slip Français : une commande XXL pour Eminence à Sauve, et pour le "made in France"

Une commande XXL pour le groupe Eminence à Sauve, dans le Gard. Le Slip Français vient de signer pour la confection de 50.000 boxers. Un modèle unique bleu foncé. C'est une opération spéciale de la marque 100% française qui travaille avec Eminence depuis plusieurs années et qui réalise 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. 50.000 unités, c'est un très gros volume et c'est pour diminuer le prix à l'unité.

20 euros contre 40 en général.

A Sauve, Eminence emploie 100 personnes dont 80 opératrices en confection.

Et le groupe est fin prêt pour honorer cette commande à l'automne. Pascal Doucet est le responsable du site de fabrication d'Eminence à Sauve.

Dans le Gard, le groupe Eminence possède également le site d'Aimargues.

Guillaume Gibault est le PDG du Slip Français. "Si on veut rendre le "Made in France" accessible, il faut un prix de vente accessible (...) on est réduit à des productions de l'ordre de 500 à 1 000 pièces. Là, avec 50 000 pièces du même produit, on est capable d'alimenter l'outil plusieurs semaines. On va être très concentré, travailler plus vite et mieux (...) Là on va pouvoir vendre le boxer 20 euros et livré à domicile"

Le boxer est décliné en deux versions : un boxer et.. un slip. En coton bleu marine, avec une ceinture élastique et la célèbre cocarde.

A Sauve, le groupe Eminence recrute chaque année. Une dizaine de postes en général ; ça devrait encore être le cas en septembre. Mais difficile de recruter du personnel selon Pascal Doucet

