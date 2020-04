"50 à 60% de chiffre d'affaires déjà perdus sur l'année 2020" pour les agences de voyage

Le monde est à l'arrêt pour cause de crise sanitaire du Covid-19. Le secteur du tourisme est l'un des plus impactés. Il n'y a quasiment plus de vols, quasiment plus de séjours. Yvon Peltanche, le président en région Centre-Val de Loire de la Fédération des entreprises du voyage évoque une situation catastrophique. "Des agences de voyage ne tiendront pas. Elles feront faillite" évoque-t-il. Lui représente 200 agences dans tout le grand-ouest, Bretagne, Pays de Loire, Centre-Val de Loire, Poitou-Charente. Il évoque une perte de chiffre d'affaires de 50% à 60% sur l'année 2020, "au mieux".

Aucune reprise espérée avant l'hiver

Quand le confinement se terminera, les agences rouvriront, mais les clients seront rares, voir inexistants. "Les gens auront autre chose à penser que partir en voyage" selon Yvon Peltanche, et "surtout quelle destination pourra-t-on leur vendre? J'ai presque envie de dire aucune!". Le tableau est sombre à l'entendre. L'Espagne et l'Italie pourraient fermer leurs frontières jusqu'à cet été. Les Etats-Unis et le Canada annoncent des fermetures de frontières longues. L'Allemagne, l'Autriche et la Tchéquie devraient être les premiers pays en Europe à suspendre le confinement mais annoncent des mises à quarantaine aux frontières. "On ne voit aucune reprise avant l'automne" dit Yvon Peltanche.

Que faire si vous avez un voyage de prévu cet été? Annuler ou attendre?

Yvon Peltanche : "On leur conseille d'attendre car il y a un décret ministériel qui est paru. Il prend en compte tous les départs du 1er mars au 15 septembre. Moi, je leur conseille d'attendre l'annulation du voyagiste, puisque cette procédure leur permettra d'avoir un avoir valable sur 18 mois, ce qui évite au consommateur de payer des frais d'annulation si de lui-même, il annulait son séjour".