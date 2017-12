Belfort

Le 19 décembre 1967, le Parlement autorisait légalement l'usage de la pilule : " le jour où on a eu la pilule, c'était la liberté totale d'esprit et d'acte" résume Suzy, 82 ans, originaire du Territoire de Belfort. A l'époque, la jeune femme a 32 ans, elle a eu deux enfants, et ne souhaite plus en avoir : "On sait qu'on a pris la pilule, on ne craint plus rien, on n'a plus peur d'être enceinte. La pilule a été un apaisement. C'est une sûreté de se dire on n'est pas enceinte, on a la pilule."

La pilule mal vue, même dans les années 70

Selon Irène, 61 ans, le recours au contraceptif hormonal était extrêmement mal-vu en Franche-Comté : "la fille qui prenait la pilule, c'était une fille qui voulait coucher avec tout le monde. Qu'on vienne de la ville ou de la campagne, la liberté sexuelle ce n'était pas pour tout le monde". Les médecins avaient beaucoup de mal à la prescrire explique la jeune retraitée : 'Ils nous disaient que cela allait nous rendre malade. Ils nous faisaient peur. Du coup je ne l'ai pas prise, et je suis tombée enceinte. Mon fils Julien vient d'avoir 40 ans. Je suis contente, mais quand même ... Ils nous faisaient tout un speech. J'avais 20 ans, c'était en 1976 et c'était à Besançon, pas à la campagne."

La pilule aujourd'hui

En 2010, selon l'agence sanitaire Santé Publique France, 45% des femmes agés de 15 à 49 ans utilisaient la pilule. Aujourd'hui, elles sont seulement 36,5%, notamment à cause du scandale de la pilule de 3e et 4e generation accusée de provoquer des effets secondaires graves.

Au centre de planification de Montbéliard, le docteur Martine Gadot-Fargnier a vu ses patientes changer d’attitude : "Avant les jeunes femmes ne cherchaient pas à savoir si elles prenaient une pilule de 2e, 3e, ou 4e génération. C'était quelque chose qui leur était inconnu. Depuis qu'il y a eu le scandale, j'ai des jeunes filles qui viennent me voir en voulant une pilule qui ne les rendent pas malades, qui ne soient pas nocives pour leur corps, ou bien naturelle. Une espèce de méfiance vis-à-vis du médicament, des hormones". Toutefois, la médecin voit ces interrogations d'un bon oeil. Selon elle, "il faut aider ces jeunes femmes à comprendre, il faut leur donner des explications, les informer sur la composition des contraceptions hormonales."