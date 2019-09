50 ans de PSA à Metz-Borny : plus de 4.000 visiteurs aux portes ouvertes

Metz, France

A l'occasion de ses 50 ans, l'usine PSA de Metz-Borny a ouvert ses portes au public ce dimanche toute la journée. Le site du constructeur auto emploie 1.400 personnes et fabrique des boites de vitesses. 900.000 boites ont été fabriquées l'an dernier sur place. Pour marquer son demi siècle d'existence, l'usine a donc ouvert ses portes, pas seulement aux familles des employés comme cela a déjà été fait par le passé mais à tout un chacun. L'occasion de découvrir les différentes parties du site : usinage, assemblage, kitting, sur un parcours de 1 km, avec les explications des salariés eux-même. Et les lignes de production, les machines, étaient en partie en fonctionnement.

Portes ouvertes chez PSA Borny : une ligne de production dans la partie usinage © Radio France - Cécile Soulé

Une fierté de montrer notre lieu de travail

Jospeh Margeotte a 37 ans d'ancienneté chez PSA Borny, il travaille actuellement au service "outils coupants et affûtage" et pour lui "c'est une fierté" de montrer au public son lieu de travail : "Je suis venu bénévolement pour montrer ce que je sais faire, ce qu'on fait. Quand on montre les pièces que nous usinons et que nous faisons comprendre que ça demande une très grande précision, au micron près, les gens sont impressionnés".

Plus de 4.000 personnes se sont rendues à ces portes ouvertes © Radio France - Cécile Soulé

Des boites de vitesses pour voitures électriques en 2022

Cette visite justement a bluffé les visiteurs. Beaucoup se disent "impressionnés" et "très intéressés" par les machines, l'étendue de l'usine, la précision du travail. En 2022, le site de PSA Borny fabriquera aussi des boites de vitesses pour voitures électriques. Le site de PSA Tremery, l'autre grande usine du groupe en Moselle, fête de son côté ses 40 ans cette année.

