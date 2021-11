50% des commerçants contrôlés à la fête de la coquille de Villers-sur-mer en infraction pour travail illégal

13 commerçants en infraction du code du travail sur 26 contrôlés par l'Urssaf et la gendarmerie, lors de la fête de la coquille de Villers-sur-mer cette année. Ces infractions concernent plus spécifiquement des cas de travail dissimulé d'après l'Urssaf. qui a constaté que 21 salariés sur place n'étaient pas déclarés. Les entreprises en question risquent 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende au pénal.

L'organisme de collecte de cotisations indique dans un communiqué qu'il va poursuivre ses contrôles pour protéger "les salariés non déclarés mais aussi les entreprises et artisans qui respectent la réglementation et qui subissent de plein fouet la concurrence déloyale."