50 emplois supprimés chez Scopélec à Montardon

D'ici la fin du mois de janvier, les 50 salariés du site de Scopélec à Montardon, au nord de Pau, seront sans emploi. Ces licenciements économiques font suite à la mise en liquidation judiciaire de ce sous-traitant d'Orange, prononcée par le tribunal de commerce de Lyon ce mercredi.

Le carnet de commandes était pourtant plein selon la CGT

Spécialisé dans la fibre optique, Scopélec a été repris par le français Circet, qui ne garantissait pas la sauvegarde complète de l'emploi. 40 des 50 salariés du site de Montardon n'ont aucune reprise prévue. En revanche, parmi les 10 salariés travaillant pour la maison mère, des mutations sont toujours possibles.

Le délégué syndical au sein de Scopélec Aquitaine ne comprend pas le choix d'abandonner le site de Montardon. "Notre carnet de commandes était plein au moins jusqu'à la fin de l'année 2023. On essayait de se diversifier pour pouvoir sécuriser les emplois", souligne Mario Cesaro avant de pointer la responsabilité du gouvernement. "Je pensais qu'on défendait les mêmes valeurs mais le gouvernement nous a entièrement laissé tombé, peut-être parce que nous ne sommes pas côtés en bourse".

150 salariés concernés dans les cinq sites en Nouvelle-Aquitaine

Mais le directeur d'exploitation de Scopélec Aquitaine tient à nuancer. "Il ne faut pas non plus rejeter la faute totalement sur Orange et l'Etat, explique Eric Migliorini. Les perspectives après-2023 n'y étaient pas. On n'a pas réussi à faire une diversification beaucoup plus tôt au niveau du groupe, et forcément ça nous a impacté ensuite, notamment dans les énergies renouvelables. Sur la partie financière, nous avons fait quelques erreurs qui nous ont amenés à la situation dans laquelle on est aujourd'hui"

Eric Migliorini lance donc un appel aux entreprises concurrentes qui pourraient reprendre les salariés. Au total, 150 salariés sont menacés par un licenciement économique sur les cinq sites en Nouvelle-Aquitaine. Une cellule d'accompagnement sera mise en place.